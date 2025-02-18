IC晶片不足停售1年9個月 日本無記名PASMO、西瓜卡3月恢復販售

日本發行交通IC卡的JR東日本公司等各家業者，鑒於半導體不足狀況獲得改善，今天宣布將從3月1日起恢復販售無記名的Suica（因發音被暱稱西瓜卡）與PASMO。

日本產經新聞報導，過去受到內建IC晶片所需半導體不足影響，相關業者從2023年6月起停售Suica與PASMO無記名新卡，但目前業者已確定採購計畫，預料可在停售1年9個月後恢復供應。

在此之前，各家業者先從2024年9月恢復記名式卡片販售，考量到全球性半導體不足狀況獲得改善，讓業者能在確保一定庫存量的情況下恢復販售無記名卡。

未來遊客將可以在日本新購買所有種類的Suica和PASMO。JR東日本表示，未來也將努力繼續穩定供應IC卡。