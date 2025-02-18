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半導體業人才爭奪戰升溫 三星來台獵才、美光向南韓挖腳

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球半導體人才短缺，業界展開獵才大賽，三星電子向台灣工程師招手。路透
全球半導體人才短缺，業界展開獵才大賽，三星電子向台灣工程師招手。路透

全球半導體人才短缺，業界展開獵才大賽，三星電子向台灣工程師招手，美國記憶體大廠美光和陸廠長鑫存儲則大力挖角南韓工程師。

韓媒BusinessKorea報導，三星電子積極在台灣招聘，要找在記憶體相關領域有兩年以上經驗的工程師。三星為強化記憶體業務發展、銷售、供應鏈管理的能力，徵才行動是其中一環，並特別鎖定AI加速器業者和本土IC設計公司。

不只如此，三星預計參與5月登場的台北國際電腦展，為該公司相隔13年後首次出席。三星尋求維持在全球晶片市場的競爭優勢，參與台北電腦展可望強化在此區的能見度與徵才力道。

三星不只在台獵才，也到美國招兵買馬，與此同時，外國晶片廠則前進南韓。美光去年底首次在南韓展開校園徵才，上個月也聘請南韓工程師前往美光的日本廣島廠，並打算替新加坡高頻寬記憶體（HBM）封裝廠擴大徵才，顯示美光聚焦於擴大亞洲人才庫。

報導指出，長鑫存儲的加入，使競爭情勢更為複雜，長鑫存儲開出兩倍以上薪水吸引南韓晶片人才，這種強勢作法凸顯晶片業對經濟和國安都有其重要性，取得專業人才關係重大。

專業獵才顧問指出，以往外國半導體公司主要在新加坡等東南亞國家徵才，但近來三星表現下滑、員工士氣低落，促使外商把注意力轉往南韓。這種轉變彰顯半導體人才市場的快速變化，及企業為因應變化所做的策略調整。

半導體 南韓

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