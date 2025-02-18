英媒：OpenAI擬向董事授予特殊投票權 防範惡意收購
英國「金融時報」今天報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI為抵擋億萬富豪馬斯克主動提出的收購提議，正考慮向非營利董事會賦予「特殊投票權」，以保護董事的權力。
金融時報（Financial Times）引述熟悉內情的消息人士說法報導，OpenAI轉型為傳統營利結構之際，執行長阿特曼（Sam Altman）與董事會成員正評估新的治理措施。
雖然目前尚未就「特殊投票權」做出明確決定，但此舉將有助OpenAI阻擋未來的惡意收購企圖，包括來自馬斯克（Elon Musk）的收購提議。馬斯克與阿特曼一同創立OpenAI，但最後離開公司。
OpenAI本月14日拒絕了馬斯克領頭提出的974億美元（約新台幣3億2205萬元）收購提議，並重申這家公司是「非賣品」。
馬斯克的提議是為阻止OpenAI轉型為營利導向企業的最新舉措。OpenAI正尋求更多資金，以在人工智慧（AI）競賽中保持競爭力。
金融時報報導，「特殊投票權」可讓非營利董事會否決主要投資人的決定，包括微軟（Microsoft）與軟銀（SoftBank）等金主，以確保董事會保留決策權。OpenAI則未回覆路透的置評請求。
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