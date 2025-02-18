高盛喊金價年底有望衝3,300美元 這兩大利多添動能

高盛將黃金的年底目標價調高至每英兩3,100美元，理由是央行持續買進且資金流入黃金ETF，凸顯了華爾街熱烈擁抱黃金。

分析師托馬斯（Lina Thomas）和史楚文（Daan Struyven）在報告中表示，央行對黃金需求可能達到平均每月50公噸，高於先前預期。他們指出，如果包括關稅在內的經濟政策不確定性持續存在，市場上投機炒作的布局增加，甚至可能推升金價達每英兩3,300美元，根據彭博計算，這代表金價年漲幅會達26％。

金價今年來持續走高，連漲七周並創下新高，延續去年的強勁走勢。這波漲勢主要受央行買進、聯準會（Fed）降息，以及投資人近來對美國總統川普關稅政策連環發的疑慮帶動。

兩位高盛分析師在報告中表示：「如果政策不確定性持續升高，包括對關稅疑慮在內，投機布局可能會推升金價年底達到每英兩3,300美元」，此外，通膨和財政風險上升，可能促使央行，尤其是持有大量美國公債的央行，進一步增持黃金。

高盛對金價更樂觀的預估，是基於各國官方在去年12月估計購買108噸黃金，中國買進其中的45噸。兩位分析師說，隨著聯準會預料還會降息兩次，市場還會逐步增持黃金ETF。

現貨黃金價格18日盤中上漲0.5%至每英兩2,911.20美元，逼近先前創下的2,942美元歷史新高。