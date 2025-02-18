假髮需求增加 印度禁止低價假髮出口

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】國際對假髮需求增加，假髮法源主要來源國印度有望受惠！印度是全球最大的假髮天然髮源出口國，佔比約85%，如今假髮不只拿來癌症病友使用，在美容等需求也逐漸成長，而中國正是主要的出口市場。不過印度近日宣布，每公斤價值65美元以下的假髮禁止出口，外界關注對下游的中國、越南等市場有何影響。

中國是最大市場

根據《英國廣播公司》報導，藝術家阿里共收藏了45套假髮，他表示這可以讓他扮演不同角色，在舞台上可以表演的更好。以前在印度取得假髮相當困難，但如今印度卻搖身一變成為全球假髮的髮源供應最大國家，85%的假髮髮源是從印度出口，因此國內的需求也逐步上升。

真人假髮又分為順髮與泡髮，順髮的頭髮毛鱗片是統一方向，因此比泡髮還要好處理，許多印度民眾也依靠蒐集頭髮維生，但在該國的市場，每公斤只能賣10美分到1美元的價格，一整天蒐集頭髮的薪水常常低於最低工資，但中間商卻可以高價售出賺取差價，並將頭髮出口到有龐大市場的中國。

假髮有走私問題

印度相關產業公會的代表查理安便呼籲政府，要設法升級該國的假髮產業。《Upstox》提到，近日印度政府宣布每公斤65美元以下的頭髮禁止出口，原因是希望禁止印度頭髮走私到緬甸與中國。除了中國以外，東南亞與南亞包括印度西孟加拉、柬埔寨、越南與緬甸都是假髮製造的主要國家。

印度最高品質的順髮是從僧侶頭上剃下的綁辮順髮，去年4月到11月，印度假髮髮源出口價值1.23億美元，已經逼近2023年整年1.24億美元，可見市場正逐步成長，但走私與不正當取得等問題仍考驗印度政府的處理。

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