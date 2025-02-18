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Meta要蓋「全球最長」海底電纜 各界盼確保通訊暢通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
海底電纜不僅影響全球網路，也牽動地緣政治局勢。（中央社示意圖）
海底電纜不僅影響全球網路，也牽動地緣政治局勢。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】全球海底電纜戰爭升溫！社群媒體巨頭Meta於17日宣布，將建設全球最長的海底電纜，強化歐洲、亞洲與美國間的網路連結。然而，這場競賽並不只侷限於科技公司，地緣政治緊張局勢下，中國與美國圍繞海底電纜的博弈也日益激烈。專家指出，這不僅影響全球網路基礎建設，還涉及國家安全與資訊戰的考量。

打造全球最長電纜

根據《英國廣播公司》報導，Meta計劃興建一條長達5萬公里的海底電纜，連接美國、印度、南非、巴西等區域，以提升數位基礎建設，特別是擴展非洲與亞洲的網速與連線品質。Meta強調，這項投資有助於推動數位經濟成長，並讓發展中國家享有更穩定的網路服務。

全球目前有95%的網路連通是靠海底電纜，Meta這次海底電纜計劃也是首次對數位基礎建設的大型投資，相較於過去專注在APP開發，旗下有IG、FB、WhatsApp等軟體的Meta也開始將投資重點移向數位基礎建設。

科技公司與政府競爭

衛報》提到，除了Meta，Google、亞馬遜、微軟等科技巨頭近年來也積極布局海底電纜市場，試圖掌握全球網路流量的主導權。谷歌2024年就曾宣布，盼投資10億美元興建2條海底電纜，以促進日本的網路通訊，另外還希望興建非洲到澳洲的海底電纜。

近來海底電纜議題逐漸登上國際政治檯面，北約1月就曾增派海巡船與艦艇巡防波羅的海，避免俄羅斯船隻破壞當地海纜，英國議會也有報告指出，中國與俄羅斯影響海底基礎建設的風險愈來愈高。

台海電纜受威脅

CNN》報導，地緣政治因素使得部分海底電纜變成戰略資產。例如，馬祖地區的海底電纜曾因不明船隻拖網作業而損毀，當地居民被迫依賴衛星網路數週之久。近日台馬海底電纜更出現全斷的狀況，數發部承諾會在3月底前修復。

專家分析，海底電纜不只是網際網路的骨幹，更是現代資訊戰的關鍵戰場。未來，全球對海底電纜的掌控權之爭，可能會更加激烈。

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