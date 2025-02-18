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氣候變遷衝擊 咖啡期貨價格狂飆逾30%

中央社／ 堪薩斯市17日綜合外電報導
根據12日公布的消費者物價指數（CPI）報告，1月烘焙咖啡價格較去年同期上漲2.5%，即溶咖啡價格也大漲超過7.1%。路透
根據12日公布的消費者物價指數（CPI）報告，1月烘焙咖啡價格較去年同期上漲2.5%，即溶咖啡價格也大漲超過7.1%。路透

惡劣天候影響咖啡收成，已開始衝擊消費者荷包。根據12日公布的消費者物價指數（CPI）報告，1月烘焙咖啡價格較去年同期上漲2.5%，即溶咖啡價格也大漲超過7.1%。

今年來，咖啡期貨上漲超過30%，在歷史高點徘徊。

義大利咖啡業者Illy Caffe告訴「雅虎財經」（YahooFinance），儘管目前尚未漲價，但就中期而言，除了考慮漲價沒有其他選擇。

Illy Caffe董事長伊里（Andrea Illy）受訪時表示：「咖啡正陷入價格的完美風暴之中。」

紐約WNBC電視台網站報導，與氣候變遷有關的惡劣天候導致咖啡豆供應減少。

伊里指出，在越南和巴西等全球主要生產國和出口國，惡劣天候影響咖啡收成。巴西去年經歷有紀錄以來最熱一年，森林大火數量打破歷史紀錄，影響巴西的阿拉比卡（arabica）咖啡，導致價格上漲。美國每年咖啡進口量僅次於歐洲聯盟（EU），主要供應國為巴西、哥倫比亞和越南。

伊里談到漲價時說：「我們別無選擇。我們不清楚（咖啡期貨急漲）到什麼時候。」

其他咖啡業者也考慮要調漲價格。

不過，並非所有業者都遭受嚴重打擊，因為大型零售商通常至少提前一年購買大量咖啡，並透過期貨合約鎖定價格。

星巴克（Starbucks）財務長魯吉里（RachelRuggeri）上個月表示：「鑒於我們整體做法和避險策略，我們第一季咖啡價格與去年同期相比影響很小。」

即溶咖啡價格大漲，部分原因是原本價格已經很低，所以業者可以較無負擔地提高售價，不會給消費者帶來太大衝擊。

佛羅里達州咖啡烘焙商Paul John Caffeine創辦人保羅（Shonali Paul）說：「一般而言，即溶咖啡要便宜得多，讓零售商得以提高價格，但仍屬於『便宜得多』的類別。」

即溶咖啡使用羅布斯塔（robusta）咖啡豆，與連鎖餐廳使用的阿拉比卡咖啡豆相比檔次較低。越南去年鬧旱災，影響了羅布斯塔咖啡豆的產量，導致價格在過去一年飆漲60%。

運輸和勞動成本增加，也為即溶咖啡市場帶來壓力。

咖啡業者Klatch Coffee執行長裴利（Heather Perry）說：「即溶咖啡的利潤非常薄，因此物流成本很快便反映在價格上。」

咖啡豆 巴西 期貨 漲價

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