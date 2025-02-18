澳洲四年多來首降息…央行宣布降1碼 暗示未來審慎

澳洲央行宣布降息1碼，是逾四年來首度降息，加入全球其他主要央行的降息行列，原因是通膨放緩，讓貨幣政策有寬鬆的空間。但澳洲央行同時暗示，對未來任何進一步降息採取審慎態度。

澳洲央行18日宣布將現金利率調降1碼至4.1%，符合市場預期，也是2020年11月來首度降息，當時央行將主要利率降至歷史低點以因應新冠疫情衝擊經濟。後來，澳洲連續13次升息以抑制國內通膨，並且從2023年11月以來，把利率維持在4.35%不變。

央行利率決策委員會表示：「如果貨幣政策寬鬆太多太快，通膨放緩的情況可能停滯，而通膨率將高於目標區間的中間值。在今日移除一點政策限制性的決策中，委員會坦承已有進展，但審慎看待展望。」澳洲將通膨率目標設在2-3%區間。

消息出爐後，澳幣匯率劇烈波動，先是貶值，急拉後又回落，盤中兌美元貶值0.09%，報1澳幣兌0.6350美元。

這項決定可能會為澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）帶來一劑強心針，他尋求在5月17日前舉行的大選獲得連任。目前執政的工黨在民調中落後於在野的自由黨-國家黨聯盟，而生活成本和住房問題一直是選民最關心的議題之一。

初步跡象顯示，澳洲經濟在去年最後一季回升，而且在消費支出帶領下，成長動能維持到新的一年。就業市場依然是亮點。雖然低失業率支撐了需求，但經濟學家表示，澳洲貨幣政策和財政政策分歧，讓澳洲央行要遏制通膨的行動面臨複雜因素。澳洲在州和聯邦等級的政府支出依然強勁，在選舉年也預料進一步提升支出。