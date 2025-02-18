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美股散戶投資人轉悲觀 未來半年看跌比率達2023年底來最高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

根據美國散戶投資人協會最新調查，預期股票未來六個月下跌的散戶比率達到47.3%，是2023年11月以來最高。

道瓊社報導，過去兩年來的看漲氛圍已逐漸消退，主要受貿易戰威脅、監管劇變、通膨頑固與降息預期減弱影響。

標普500指數去年大漲23%，由少數幾檔股票狂飆帶動。雖然投資人還沒有完全看壞股市，但一連串新聞讓投資人對股市展望信心減弱。

悲觀情緒高漲並不總是壞兆頭。事實上，一些投資人把這項散戶調查視為反指標，在看多氛圍觸及高點時賣出股票，並在看跌氛圍大增時進場買進。

Yardeni Research總裁雅德尼（Ed Yardeni）：「他們感到迷惑，不知道政策何去何從。這不必然是看跌，只是變得不看好。」

住在賓州的74歲散戶亞格就是重新評估市場前景的投資人之一，他在去年大選把票投給川普，但仍對川普上任初期的一些行動感到困惑。亞格近期將60萬美元資金從成長股移出，轉進價值和配息型基金，寄望降低風險。

一些投資人正把資金撤出股市。美股共同基金與ETF在1月遭遇近110億美元資金外流，逆轉去年12月資金淨流入628億美元的情況。

調查顯示，57.4%的散戶投資人預期關稅政策將減緩經濟成長、推升物價。這些疑慮已擴及整個經濟，拖累消費者信心，也讓企業主管擔憂。

機構投資者也重新評估市場風險。標普全球投資經理人指數顯示，風險胃納在2月急劇降低，此時股票投資人重新評估川普政府對企業成長和經濟的可能影響。投資人對未來一個月美股報酬的預期也轉負。

另一項讓投資氛圍轉黯淡的因素，是聯準會降息的可能性迅速消失。多數投資人原先預期聯準會今年降息二至三次，但上周三通膨數據高於預期，打亂近月內降息的預期。

能確定的是，投資人還沒完全背棄股市。儘管川普在10日新宣布徵收鋼鋁關稅，主要股市指數依然收高；川普在上周四延後實施對等關稅措施，股市隨後上漲。

川普 投資人 指數 美股

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