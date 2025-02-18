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強化布局晶片業決心 三星提名半導體兩高層加入董事會

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子為挽回下跌股價，去年底即表示計劃在一年內買回價值10兆韓元的股份。路透
三星電子為挽回下跌股價，去年底即表示計劃在一年內買回價值10兆韓元的股份。路透

三星電子周二提名半導體事業負責人全永鉉和技術長宋在赫加入董事會，展現提升半導體業競爭力的決心。

三星也公告提名首爾大學教授李赫宰為獨立董事。李赫宰也是半導體專家，目前擔任首爾大學半導體研究中心負責人。

兩位晶片事業高層和一位學術界半導體專家延攬進入三星電子董事會，足見三星亟思以董事會的層次來強化對晶片事業的企圖心。三星表示，董事人選將於3月19日的股東大會上進行表決。

三星電子也公告說，將註銷原先已買回的股份，總價值達3.05兆韓元（21.1億美元），也計劃今年2月19日至5月16日期間，買回價值2.7兆韓元的普通股，以及價值3,040億韓元的其他股份，以提升股東價值並造福員工。

去年11月，三星電子已表示計劃在一年內買回價值10兆韓元的股份，這也是三星電子自2017年來首度決定實施庫藏股。

Samsung 三星 半導體 晶片

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