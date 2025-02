發文力推的加密貨幣LIBRA暴跌 阿根廷總統米雷伊遭調查

阿根廷媒體今天報導,阿根廷檢察官將對總統米雷伊(JavierMilei)進行調查,原因是他發文推廣的加密貨幣LIBRA暴跌,導致投資者損失數十億美元,並引發大量投訴。

根據報導,聯邦檢察官辦公室將調查米雷伊14日晚上在社群媒體讚揚LIBRA,是否涉及詐欺、與犯罪組織勾結或違反職責。

LIBRA先飆升後暴跌,米雷伊數小時後刪除貼文,承認自己犯了錯誤。

法新社報導,阿根廷經濟學家、加密貨幣專家和反對派政治人物批評自稱「無政府資本主義者」的米雷伊,並表示數位資產可能是詐騙或龐氏騙局(Ponzischeme)。

產業觀察人士指出,這很可能是俗稱「拉地毯」(rug pull)的騙局,即開發商推出加密貨幣吸引投資者挹注資金後,迅速套現離場。

投訴者之一、非政府組織「城市權利觀察組織」(Observatory for the Right to the City)聲稱米雷伊是「犯罪組織」的一分子,利用LIBRA主導詐欺活動,波及4萬多人,損失超過40億美元。

全球資本市場研究公司The Kobeissi Letter於14日在X平台表示:「在(LIBRA)推出幾分鐘內,多名持幣大戶開始出清價值數百萬美元的LIBRA。」

根據The Kobeissi Letter說法,隨著LIBRA市值衝上46億美元,出清獲利達到400萬美元或以上;LIBRA市值在美東時間下午5時40分攀升至最高點後,便直線重挫。

米雷伊曾發文寫道「全世界都想在阿根廷投資」,並提及LIBRA與相關計畫的網站。米雷伊後來刪文並表示:「我先前不知道這項計畫的細節,在了解過後,我決定不再繼續傳播這個資訊。」米雷伊還說,他與「所謂私人公司顯然沒有任何關聯」。

儘管如此,阿根廷前總統、反對派人士克莉絲蒂娜.費南德茲(Cristina Fernandez de Kirchner)稱米雷伊是「加密貨幣騙子」。

中右翼政治聯盟「公民聯盟」(Civic Coalition)成員費拉洛(Maximiliano Ferraro)談到,國會必須成立「特別調查委員會」以釐清事實、查明責任歸屬。