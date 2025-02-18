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發文力推的加密貨幣LIBRA暴跌 阿根廷總統米雷伊遭調查

中央社／ 布宜諾斯艾利斯17日綜合外電報導
阿根廷總統米雷伊。（路透）
阿根廷總統米雷伊。（路透）

阿根廷媒體今天報導，阿根廷檢察官將對總統米雷伊（JavierMilei）進行調查，原因是他發文推廣的加密貨幣LIBRA暴跌，導致投資者損失數十億美元，並引發大量投訴。

根據報導，聯邦檢察官辦公室將調查米雷伊14日晚上在社群媒體讚揚LIBRA，是否涉及詐欺、與犯罪組織勾結或違反職責。

LIBRA先飆升後暴跌，米雷伊數小時後刪除貼文，承認自己犯了錯誤。

法新社報導，阿根廷經濟學家、加密貨幣專家和反對派政治人物批評自稱「無政府資本主義者」的米雷伊，並表示數位資產可能是詐騙或龐氏騙局（Ponzischeme）。

產業觀察人士指出，這很可能是俗稱「拉地毯」（rug pull）的騙局，即開發商推出加密貨幣吸引投資者挹注資金後，迅速套現離場。

投訴者之一、非政府組織「城市權利觀察組織」（Observatory for the Right to the City）聲稱米雷伊是「犯罪組織」的一分子，利用LIBRA主導詐欺活動，波及4萬多人，損失超過40億美元。

全球資本市場研究公司The Kobeissi Letter於14日在X平台表示：「在（LIBRA）推出幾分鐘內，多名持幣大戶開始出清價值數百萬美元的LIBRA。」

根據The Kobeissi Letter說法，隨著LIBRA市值衝上46億美元，出清獲利達到400萬美元或以上；LIBRA市值在美東時間下午5時40分攀升至最高點後，便直線重挫。

米雷伊曾發文寫道「全世界都想在阿根廷投資」，並提及LIBRA與相關計畫的網站。米雷伊後來刪文並表示：「我先前不知道這項計畫的細節，在了解過後，我決定不再繼續傳播這個資訊。」米雷伊還說，他與「所謂私人公司顯然沒有任何關聯」。

儘管如此，阿根廷前總統、反對派人士克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）稱米雷伊是「加密貨幣騙子」。

中右翼政治聯盟「公民聯盟」（Civic Coalition）成員費拉洛（Maximiliano Ferraro）談到，國會必須成立「特別調查委員會」以釐清事實、查明責任歸屬。

加密貨幣 米雷伊 阿根廷

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