國際油價因關稅與預期降息延後而承壓 美國對伊朗實施原油制裁

街口投信表示，過去一周油價波動上升，油價在上周前半段因以哈停火協議可能破裂而使油價上漲，而後受到經濟數據與俄烏戰爭風險降溫而下跌，單周收漲0.11%。

經濟方面，美國CPI與PPI數據同步上升，市場預期美國聯邦儲備延後降息而使油價承壓；另一方面，美國宣布關稅推遲到4月，這使2月以來國際貿易關稅戰的緊張情況緩解。美國協調俄烏和平協議的消息也使市場認為俄羅斯原油制裁可望放鬆，油價從上周五(14日)早盤的上漲轉為收跌。

全球供需方面，國際能源署（IEA）上調2025年全球石油需求預測，顯示出需求仍在增長，但中國的需求放緩可能影響整體市場。美國貝克休斯報告顯示，石油和天然氣鑽井平台數量連續第三周增加，顯示出美國上游行業的資本支出可能正在擴張，這與川普總統的能源政策相呼應。亞洲市場則正在適應針對俄羅斯的新制裁，並轉向其他供應國進口原油。根據數據，2月亞洲預計接收的俄羅斯原油量有所下降，而中東的出口量持續增加。原油市場供需仍保持在略為趨緊的平衡狀態，油價容易受到地緣政治風險而牽動漲跌。