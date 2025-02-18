美國西南航空將裁員15% 高階領導職也砍…今明、兩年估可省5億美元
美國廉航業者西南航空（SouthWest）周一表示，將從4月開始，裁減掉15%的公司行政營運人員，總數約1,750人，包括副總裁以上有11個高階領導職位也被拔。這是該公司53年歷史上首次進行大規模裁員，因為想降低成本並簡化組織結構。
西南航空預期第2季末完成大部分裁員。今（2025）年能為公司省下2.1億美元，明（2026）年能省3億美元。為發放資遣費，第1季預計有介於6,000萬到8,000萬美元間的一次性費用。
裁員舉措是西南航空此前宣布的挽救利潤下滑並改善資產負債表計畫的一環。該公司於去年9月宣布了為期三年的業務計畫，包括合夥企業、假期套票，以及飛機出售再回租。
西南航空上月公布的第4季獲利超越華爾街預街，主因是機票價格上漲和假日旅行需求強勁。但該股股價今年來下跌逾9%，表現遠遜於同行達美航空勁揚10.7%和聯合航空上漲9.25%。
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