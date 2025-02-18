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Fed理事沃勒支持暫不降息 直到通膨壓力消退

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沃勒引用估計數字指出，美1月不計食品與能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率料在2.6%。路透
沃勒引用估計數字指出，美1月不計食品與能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率料在2.6%。路透

聯準會（Fed）理事沃勒表示，最近經濟數據支持維持利率不變，但通膨若能比照2024年的表現，決策者可能會在「今年某個時點」恢復降息

沃勒預定周二在雪梨的講辭中說：「如果這次冬季進展停滯就像去年一樣只是暫時的，那進一步的政策寬鬆是合適的。」「但在情況明朗之前，我支持政策利率維持穩定。」

沃勒表示，上周公布的數據「略微失望」，但強調Fed偏好的通膨指標——個人消費支出（PCE）物價指數的預測沒那麼讓人擔心。

他引用估計數字指出，1月不計食品與能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率料在2.6%。

沃勒和費城聯邦準備銀行哈克一樣，都對消費者物價指數（CPI）季節性調整是否合適表示質疑。

「過去幾年年初的通膨數據似乎呈現較高的模式，」沃勒說：「這種模式引發對通膨數據是否存在『殘留的季節性影響』（residual seasonality）的質疑，也就是說，統計學家可能尚未完全修正某些價格中的季節性波動現象。」

哈克周一也說：「過去十年中，有九次1月CPI 通膨數據高於預期。我的推測是季節性調整跟不上快速變化的經濟，我們需要從逐月雜訊中爬梳出真正的趨勢。」

不過，沃勒認為，整體經濟表現穩健，勞動市場處於「理想狀態」。

沃勒也承認川普政府的政策帶來了一定的不確定性，但他警告，不應因此延後Fed對經濟數據的回應。

他說：「即使面對經濟前景的不確定性，我們仍需根據最新數據採取行動。等待經濟不確定性消散只會導致政策陷入癱瘓。」

Fed 指數 通膨 降息

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