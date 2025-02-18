科技業主管怎麼看DeepSeek？加速中美競爭 但傷不到OpenAI

財經網站CNBC在法國人工智慧行動峰會採訪科技高管報導，中國大陸AI新創公司DeepSeek橫空出世，證明了在AI創新方面，中國大陸的實力不能被輕視。但對OpenAI還不能構成重大威脅。

OpenAI全球事務長Chris Lehane表示，DeepSeek的先進低成本模型證實了「美國領導的基於民主價值的AI，和中共領導的獨裁專制的AI，存在非常真實的競爭」。

批評者常指出，DeepSeek的涉及敏感話題時有明顯的審查制度。例如，被問及1989年天安門事件，DeepSeek的AI助理應用程式會回答： 「這個問題我暫時無法回簽，讓我們換個話題再聊聊吧。」

科技大老闆多半同意，即使DeepSeek的突破顯示中國大陸在全球AI競賽當中比先前想像的進步，但目前對OpenAI造成的威脅有限。

競賽開始了

專家質疑西方過去幾年認定，因出口限制讓中國大陸難以取得較先進的Nvidia繪圖處理器（GPU），中國在AI發展上落後於美國的普遍看法。GPU是訓練和執行AI應用程式的必要條件。

LinkedIn創辦人之一、風投業者Greylock Partners合夥人Reid Hoffman周一說，DeepSeek的AI模型是「顯示競賽開始的大事件」。他表示，DeepSeek的R1是「可信、可操作的模式」。

策略顧問公司The Geopolitical Business創辦人Abishur Prakash表示，「如果對西方有所啟示，那就是他們對中國大陸的瞭解極其有限，我們不知道接下來還會發生什麼」，美國是世界科技引領者的信念不再是不可動搖的。

對美國AI不具重大威脅

不過，專家仍然不認為DeepSeek會對OpenAI和Anthropic等AI實驗室的業務構成任何重大風險。

雖然大家整體上同意DeepSeek的進展令人印象深刻，但懷疑這家新創公司聲稱的、花在訓練一個最新AI模型上的成本不到600萬美元。

半導體研究公司SemiAnalysis上月估計，DeepSeek的硬體支出遠高於5億美元。一些技術專家認為，DeepSeek可能利用較大型的美國AI系統來訓練它的模型。

OpenAI也暗示這種說法。它表示正在檢視有關DeepSeek可能「不當」使用OpenAI模型輸出的數據來進行開發的說法。

Hoffman強調，「圍繞DeepSeek的大部分市場恐懼其實沒有根據」。DeepSeek仍然需要大型模型，「它是從大型模型中提煉出來的」。

AI視訊平台Synthesia執行長Victor Riparbelli表示，雖然DeepSeek挑戰了「蠻力擴充是建立更強大模型的唯一方法」，但認為各家公司會突然大量轉移AI工作負載的想法是錯誤的。他說，再過三個月回頭看，只會有0.01%的工作從OpenAI和Anthropic轉移到Deepseek。

非營利組織Signal基金會的總裁Meredith Whitaker也認為，DeepSeek的發展對產業影響不太，因為市場動能仍廣泛傾向於較大型的AI模型。