微軟宣布在波蘭投資230億元 強化AI與網路安全

波蘭通訊社（PAP）報導，微軟（Microsoft）17日宣布在波蘭追加7億美元（約新台幣230億元）投資，主要用於擴展現有的資料中心，以支援人工智慧（AI）發展、強化網路安全並提升國家競爭力。

這項計劃是微軟2020年投資10億美元計劃的延續，將於 2026年夏季前陸續實施。

微軟副主席兼總裁布萊德·史密斯（Brad Smith） 在華沙（Warszawa）與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）共同發表聲明時表示：「這筆投資是對波蘭人民、經濟、政府及領導層的強烈信任投票。」他強調，微軟不會輕率進行如此大規模的投資，而是基於波蘭近年來的發展和穩定性，決定深化合作並展望未來。

史密斯指出，這次投資是微軟「第二階段」的計劃，將大幅擴展AI和資料中心的基礎設施，以確保波蘭在科技領域維持競爭優勢。

他特別提到，微軟將強化與波蘭國防軍（SiłyZbrojne RP）的網路安全合作，這項合作自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來已迅速升級。他表示：「我們親眼見證了波蘭對烏克蘭安全的重要性，因此，我們希望透過AI能力與國防軍合作，將網路安全提升至全新層次，確保波蘭保持在科技前沿。」

此外，史密斯也強調波蘭在創業與科技研發領域的潛力，並已成為 「創業活力與科學進步的中心」，而微軟的新投資將進一步提升波蘭的國際競爭力。

總理圖斯克則盛讚微軟的「波蘭計劃」，表示這不僅證明波蘭是一個值得投資的國家，也象徵著對波蘭未來、國家安全、年輕世代、初創企業與科學家的投資。他強調，這項計劃對波蘭數位經濟發展至關重要，將有助於推動國內科技創新。

谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）13日也訪問華沙，並與波蘭政府簽署AI戰略夥伴關係的備忘錄。然而，當時谷歌最初僅公佈500萬美元的投資，引發波蘭國內反對派及評論人士批評。不過，谷歌隨後澄清，谷歌實際計劃在波蘭增加更多的投資，展現對波蘭的長期承諾。