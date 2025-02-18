比地球一圈還長！Meta宣布建造5萬公里海底電纜 連結五大洲

Meta已宣布計劃在全世界布建一條長達5萬公里的全球海底電纜，將連結美國、印度、南非、巴西和其他地區，完工後將成為世界最長的海底電纜。

Meta在部落格貼文宣布，新的Waterworth電纜計畫為五大洲提供「領先業界的連接」，有助於支援其AI計畫，「將促進更大的經濟合作，推動數位包容，並為這些地區的科技發展開展機會」。Meta旗下擁有Facebook、Instagram和WhatsApp等社群平台，一直致力於擴大在社群媒體以外的技術，包括AI。

Meta指出，這條海底電纜將是世界上最長的電纜，超過地球的周長。該電纜採用24光纖對系統，容量更高，而非大多採用的8到16對光纖對。此外，電纜也將鋪設到海底7,000公尺深處，並「在高風險容易發生故障的地區，例如靠近岸邊的淺水區，採用強化埋設技術，以避免船錨和其他危險造成的損壞」。

牛津網路研究所教授萊登維爾塔表示，Meta的海底電纜計畫顯然與多數既定路線不同，像是繞過歐洲和中國大陸，並且避開蘇伊士運河和南海海域的「地緣政治熱點」。另一方面，把美國與在南半球的主要競爭市場連結，可望「強化美國在海外的經濟和基礎設施實力」。

海底電纜變得日益重要。一項統計數據顯示，全球超過95%的網路流量是透過海底電纜傳輸。

電信市場研究業者TeleGeography表示，目前全球有超過600條公開的海底電纜系統，其中包括由Meta以及Orange、Vodafone和中國移動等行動網絡營運業者支持的2Africa cable海底電纜，它連接三大洲，橫跨4.5萬公里。

提供網路服務的大型科技業者持續在海底電纜基礎設施投入巨大資金，有別於以往都是由大型國家電信業者出資鋪設。Google在2024年表示，將建造第一條接連非洲和澳洲的海底電纜，並宣布投資10億美元在太平洋建造兩條新的海底電纜，強化與日本的連接。