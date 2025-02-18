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瓜地馬拉媒體專訪 張俊菲：強化台灣投資及雙邊貿易

中央社／ 瓜地馬拉市17日專電
駐瓜地馬拉大使張俊菲。聯合報系資料照／記者張文馨攝影
駐瓜地馬拉大使張俊菲。聯合報系資料照／記者張文馨攝影

瓜地馬拉大使張俊菲接受瓜國主流媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）專訪，強調台灣將持續強化投資瓜地馬拉和拓展雙邊貿易。她也透露，今年3月台灣咖啡業者將再組團來瓜地馬拉採購咖啡豆

張俊菲表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前訪問瓜地馬拉，特別強調瓜國與台灣維持外交關係，將帶來更多的繁榮與投資，而美國的加入也讓台美瓜三邊關係更加穩固。

擔任駐瓜地馬拉大使6個月，張俊菲強調，台灣與瓜地馬拉擁有90年的邦交，雙邊關係緊密，在農業、教育、基礎建設、醫療等領域長期合作。而在瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）提出的國家發展計劃中，台灣更可提供寶貴的發展經驗。

尤其在促進投資與強化雙邊貿易方面，張俊菲指出，去年已經邀請65位台灣的企業家來瓜地馬拉進行商業採購與投資評估。同時，台灣也協助瓜國的企業拓展亞洲市場，邀請超過20位瓜國企業家前往台灣參加國際展覽，希望透過台灣的平台進入亞洲市場。

張俊菲表示，瓜地馬拉擁有中美洲最大的市場、充沛的勞動力和豐富的資源，面對全球供應鏈的整合，台灣與瓜地馬拉可以掌握投資契機，共同強化經貿合作。

她舉例，去年成功吸引台灣一家電動機車業者，在瓜國建立組裝廠，雇用當地勞工。更重要的對投資者而言，瓜地馬拉還能成為進入其他國家市場的跳板。例如透過「近岸外包」策略，企業可以在瓜地馬拉生產，並將產品出口至鄰近地區甚至是美國，而台灣的目標，也是將瓜地馬拉視為進入中美洲市場的樞紐。

此外，目前已經有兩家「循環經濟」的企業對瓜地馬拉投資興趣濃厚，計畫利用咖啡渣、竹子與甘蔗等原料，來生產鞋類與其他產品，其中一家企業預計在今年投資400萬美元設廠。

此外另一家企業可利用鳳梨皮、葉子等廢料，透過技術轉化為織物纖維與其他材料，不只兼顧環保及耐用，還將結合「碳信用」制度，進一步提升瓜地馬拉環保以及工業化水平，這也是目前台灣努力促成投資的目標。

至於台灣消費者最熟悉的瓜地馬拉咖啡，張俊菲指出，瓜地馬拉咖啡品質優良，在台灣市場的占比更已上升到第4位。此外，瓜地馬拉銷往台灣的咖啡，僅占瓜國總出口量的2%，這證明台灣市場具高度成長潛力。

為了進一步擴大貿易，12位台灣咖啡業者也將在3月組團來瓜地馬拉採購咖啡豆。除了農產品，瓜地馬拉的手工藝品、紡織品、皮革與玉石也可以透過台灣的國際展覽進入亞洲市場。

張俊菲補充，2024年台灣與瓜地馬拉的雙邊貿易額達到3億4000萬美元（約新台幣111億1800萬元），其中台灣從瓜地馬拉進口近1億5000萬美元，主要產品為糖、甘蔗製品與咖啡；而瓜地馬拉則從台灣進口1億9000萬美元，主要為化學品（如肥料）、石化產品（如柴油）、運輸設備、電子產品與機械設備等。

「自由新聞報」專訪中，也聚焦美國國務卿魯比歐訪問瓜地馬拉，特別強調瓜國與台灣的外交關係。張俊菲表示，美國的支持將有助於台灣、瓜地馬拉與美國之間，建立更具戰略性的夥伴關係，而台美瓜3國都有共同的價值觀，也就是民主、自由與人權，而這也將成為深化彼此聯盟與合作機制的重要起點。

咖啡豆 瓜地馬拉

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