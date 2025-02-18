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不符個資法 南韓暫停下載DeepSeek

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導

韓媒稱，大陸ＡＩ新創企業DeepSeek（深度求索）服務在南韓暫停下載服務。原因是未符合該國「個人資訊保護法」，但先前已下載的用戶可繼續使用。

韓聯社昨報導，南韓個人資訊保護委員會當天表示，十五日下午六時起，DeepSeek應用在南韓的服務暫停，待其根據該國「個人資訊保護法」進行完善後，再將重啟服務。因此，在南韓所有應用商店內均無法下載DeepSeek App。但先前已下載的用戶可繼續使用，不過使用時須注意個人資訊安全。

該報導指，DeepSeek對用戶個資處理方式引發爭議，個人資訊保護委員會一月卅一日向DeepSeek總部發送調查函，對其在研發和提供服務的過程中蒐集、處理數據的方式提出質疑，包括用戶個資處理、蒐集項目和目的、資訊使用和保存方式，以及資訊是否共用等。

該委員會表示，DeepSeek方面十四日回函，承認在推出全球版服務的過程中，對南韓相關法律的考慮不夠周到，並表明將積極配合委員會的相關措施。

大陸駐南韓大使戴兵十三日在社交平台Ｘ發文談及DeepSeek時表示，要打造非歧視的ＡＩ發展環境。戴兵還稱，作為人工智慧全球治理的積極倡導者和踐行者，中方將繼續與包括南韓在內的國際社會一道，順應國際社會普遍期待，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智慧發展環境，讓人工智慧紅利，惠及所有國家和人民。

目前義大利、美國海軍及德州的公務部門；澳洲的政府設備、部份大專院校均禁止使用DeepSeek。行政院長卓榮泰日前也表態，稱基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。

DeepSeek 人資 南韓

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