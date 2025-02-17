台「黑金商機」夯 韓咖啡廳上季營收卻減少近一成

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
南韓整體經濟低迷，國民咖啡消費金額下滑，導致咖啡廳上季營收減少近一成。美聯社
南韓整體經濟低迷，國民咖啡消費金額下滑，導致咖啡廳上季營收減少近一成。美聯社

台灣人愛喝咖啡，去年咖啡服務產業銷售額預估連續第二年突破新台幣400億元。相較之下，受到整體經濟低迷影響，南韓人削減非必需支出導致咖啡消費金額下滑，咖啡廳上季營收減少近一成。

韓國前鋒報報導，Korea Rating and Data（KoDATA）17日公布的報告顯示，2024年第4季南韓咖啡廳營收比前一季下滑9.5%，減幅居所有類別之冠。南韓酒吧上季營收減少1.7%，速食餐廳減幅為1.8%。

南韓咖啡廳產業過去一段時間持續成長，但最近數據顯示經濟情勢委靡不振，已開始削弱南韓人對咖啡的熱情。KoDATA一名高階主管說：「經濟和政治不確定性，似乎已促使消費者減少購買酒和咖啡等非必需品。」

南韓總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴引發許多爭議，南韓政局隨之陷入動盪，但政治不確定性持續籠罩南韓前該國經濟指標也一直不強。KoDATA報告顯示，南韓去年第4季倒閉的負債「微型企業」達到48.2萬家，占整體數量13.3%，這些企業平均負債6,185萬韓元（4.3萬美元）；南韓法律把微型企業定義為員工不到10人的公司。

至於台灣，所謂的「黑金商機」則蓬勃發展。財政部統計處日前指出，2024年前11個月我國咖啡館、咖啡零售及咖啡批發併計的咖啡服務產業銷售額為新台幣377億元，全年可望連續第二年達到新台幣400億元水準。截至去年11月底台灣有4,824家咖啡館，比2018年增加42.5%或1,438家，而且2018至2024年數量逐年成長，增幅介於4.7%至6.3%。

南韓 咖啡廳

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