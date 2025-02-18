快訊

北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

國3北上彰化和美路段3車連環撞 肇事轎車翻覆1人送醫

近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

印度新創 獲救護飛機大單

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

印度努力解決繁忙的大都市交通壅塞問題之際，該國的電動飛機新創公司ePlane於17日表示，已與空中救護服務供應商ICATT達成協議，將為後者供應價值逾10億美元的788架救護飛機。

路透報導，在這項不具約束力的協議下，ePlane將提供eVTOL給ICATT，後者計劃將這些電動飛機部署在全印度。

EVTOL是一種可垂直起降且由電池提供動力的飛機，它為都市旅遊帶來的革命性變化，將使通勤者得以避免交通堵塞。印度新興的eVTOL市場，還有美國的Archer Aviation以及本土的Sarla Aviation參與其中。

ePlane創辦人、印度理工學院馬德拉斯分校教授柴可拉瓦西（Satya Chakravarthy）表示，該公司預計在2026下半年進入商業營運，以年產100架飛機為目標。他認為，把產品當作空中救護車，而非直接跨足空中計程車，會更有效益。

該公司將生產的eVTOL一開始的續航里程為110公里，之後可能增加至超過200公里。

ePlane已經從投資人募得2,000萬美元，將開始打造三種救護飛機的原型機；每架都可以容納一名飛行員、一名救護人員以及一名病患，以及一副擔架。

柴可拉瓦西說，還需要1億美元來打造更多其他款式的原型機、實現型號認證、並開始商業生產。

印度 電動

延伸閱讀

中國近期提高工程師離境難度 被疑「綁架科技人才」

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女駕駛未禮讓攔腰撞上

陸港股熱錢回流 市值增42兆

北京嚴控技術、人才外流 鴻海等台企受影響

相關新聞

日經濟成長 催動日銀升息、日圓升值…學者預測夏季會調高利率

日本經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。這使得日本銀行（央行）能夠維持在逐步升息的道路上，消息也激勵日圓走...

鈾料吃緊 歐美核電業警訊

產業團體警告，隨著人工智慧（AI）興起和能源轉型推升核電需求，歐美電力業者恐面臨用於核反應爐的鈾料供應日益吃緊的風險。而...

不符個資法 南韓暫停下載DeepSeek

韓媒稱，大陸ＡＩ新創企業DeepSeek（深度求索）服務在南韓暫停下載服務。原因是未符合該國「個人資訊保護法」，但先前已...

印尼中產階級萎縮 企業不安

印尼中產階級持續萎縮，已衝擊銷售披薩和汽車等各式各樣產品的企業，讓這些當初看好這個全球人口第四多國家將掀起消費熱潮的業者...

泰國景氣 蒙上陰影

東南亞第二大經濟體泰國2024年的經濟成長不如預期，持續落後鄰國。展望今年，美國可能祭出關稅且國內需求疲軟，都使前景蒙上...

印尼訂新規 留住外匯收入

印尼政府推動一項計畫，規定出口天然資源的企業，須將外匯收入留在印尼國內至少一年，以支撐持續走弱的印尼盾匯率，並增加外匯存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。