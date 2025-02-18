印度新創 獲救護飛機大單

在印度努力解決繁忙的大都市交通壅塞問題之際，該國的電動飛機新創公司ePlane於17日表示，已與空中救護服務供應商ICATT達成協議，將為後者供應價值逾10億美元的788架救護飛機。

路透報導，在這項不具約束力的協議下，ePlane將提供eVTOL給ICATT，後者計劃將這些電動飛機部署在全印度。

EVTOL是一種可垂直起降且由電池提供動力的飛機，它為都市旅遊帶來的革命性變化，將使通勤者得以避免交通堵塞。印度新興的eVTOL市場，還有美國的Archer Aviation以及本土的Sarla Aviation參與其中。

ePlane創辦人、印度理工學院馬德拉斯分校教授柴可拉瓦西（Satya Chakravarthy）表示，該公司預計在2026下半年進入商業營運，以年產100架飛機為目標。他認為，把產品當作空中救護車，而非直接跨足空中計程車，會更有效益。

該公司將生產的eVTOL一開始的續航里程為110公里，之後可能增加至超過200公里。

ePlane已經從投資人募得2,000萬美元，將開始打造三種救護飛機的原型機；每架都可以容納一名飛行員、一名救護人員以及一名病患，以及一副擔架。

柴可拉瓦西說，還需要1億美元來打造更多其他款式的原型機、實現型號認證、並開始商業生產。