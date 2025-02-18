天空變擠 衝擊航空業

隨著火箭、無人機和「空中計程車」在不久後的未來開始使用空域，全世界的天空正日益擁擠，逐漸形成「狂野西部」場景，為航空公司帶來班機延誤等風險。

英國金融時報（FT）報導，美國政府上月警告SpaceX火箭碎片可能在南印度洋重返大氣層，導致澳洲航空（Qantas）旗下好幾個澳洲─南非航班延誤，已凸顯航空業者面臨的問題。除了火箭公司，許多新創企業也打算在太空生產藥物等產品，這些業者也需要把在太空的一切帶回地球。

太空事業顧問公司Quilty Space共同執行長奎爾迪表示，在太空產業快速發展之際，澳洲航空航班延誤可能只是「冰山一角」。奎爾迪說：「天空宛如狂野西部，這類事件發生的頻率已開始影響航空界。」

根據上月刊登在自然科學期刊的研究，加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學學者發現，儘管太空碎片撞擊飛機的可能性偏低，重返地球的碎片及航班增加，正持續推升這類風險。這些學者指出，未安裝確保重返地球獲得控制的系統，讓火箭掉落在遠離人和飛機的區域，可能帶來嚴重後果。

另一方面，無人機和俗稱空中計程車的電動垂直起降飛行器可能崛起，則會導致管理較低空域變得複雜。顧問業者Oliver Wyman指出，客機數量從現在到2034年預估將成長三分之一，達到逾3.6萬架。貝恩（Bain）則預測，2034年全球將有逾1萬輛eVTOL與客機共用空域，火箭發射次數也會達到數千次。

歐美監管機關和飛航管理機構正積極為新時代做準備，把太空船及空中計程車納入飛航管制網。英國國家航空交通服務公司（NATS）曾模擬讓eVTOL在倫敦西部希斯洛機場及東部城市機場之間載客，並讓這些飛行器在市中心的垂直起降機場稍作停留。