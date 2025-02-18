紐時開放員工用AI工具

紐約時報正准許產品與編輯部門的員工使用人工智慧（AI）工具，可用於撰寫社群文案、生成經過搜尋引擎優化（SEO）的標題，以及一些程式碼。

外媒報導，紐時在致編輯室的信函中宣布，將對編輯室開放訓練AI工具，並對職員推出新的內部AI工具「Echo」，同時也分享了文件與影音，以告知編輯室使用AI的守則，以及分享一系列可採用的網路產品與編輯構想AI工具。

紐時在編輯守則中表示：「生成式AI可以協助我們的新聞從業人員揭櫫事實，並幫助更多人了解這個世界。機器學習已協助我們完成本來可能無法做出的報導，生成式AI也具備增進新聞報導能力的潛力。」

儘管如此，該公司仍對AI的使用設下限制，並指出可能涉及版權侵害及消息來源曝光的風險。

紐時告知編輯團隊，不得使用AI起草或大幅修改文章，不得輸入第三方版權材料（特別是機密消息來源資訊），不得利用AI規避付費牆，也不得發布機器生成的圖像或影片，除非是為了展示技術並進行適當標示。