快訊

北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

國3北上彰化和美路段3車連環撞 肇事轎車翻覆1人送醫

近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

南韓衝刺國家AI運算中心

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

南韓政府正規劃透過與民間合作，在今年取得合計1萬顆高效能圖形處理器（GPU），用於建立國家人工智慧（AI）運算中心，以趕上全球AI競賽的腳步。

截至2023年年底，南韓擁有近2,000顆GPU。GPU對AI發展至關重要，可提升AI訓練及推理能力，也在加速運算能力方面，帶來顯著優勢。而且GPU在大型AI基礎設施的全球競賽中扮演要角，美國星際之門（Stargate）計畫就是一例。

韓國前鋒報報導，南韓代理總統崔相穆17日召開AI運算基建特別委員會的第三次會議，並在會上宣布當局計劃加速打造AI基礎設施的步伐，並表示將額外添購8,000顆GPU，打造其第六台超級電腦。此舉也是為了盡早建立國家AI運算中心，目前規劃在2027年啟用。

崔相穆表示：「隨著爭奪AI產業主導地位的競爭愈演愈烈，已從企業之間的爭鬥，演變成國家之間的競賽，都在爭相打造創新的生態系。」「若政府和民間團結，成為一個團隊，並利用AI運算基礎設施，我們可以成為全球三大AI強權之一，正如同我們過去以寬頻網路在IT領域建立的地位。」

南韓科學技術情報通訊部的官員向路透透露，首爾當局尚未決定採購何種GPU產品，但預計投入的預算、GPU型號、以及參與的民間公司等細節，將在今年9月前敲定。

就今年而言，南韓政府已把年度的AI技術預算，提高了25%，編列1.8兆韓元要投入AI。此外，當局計劃推出跨部會的計畫，目標是加強國家的AI能力。科學技術情報通訊部表示，「政府意識到科技和市場迅速變化，並計劃透過這個專門委員會定期評估進度」。

南韓 崔相穆 科學

延伸閱讀

南韓政府：今年將採購1萬顆GPU 加速建置國家AI運算中心

川普關稅戰 日、韓尋求豁免

小摩看代工 按讚五台廠

太無聊？飛機延誤1小時 空姐竟開逃生門「爬機翼自拍」畫面曝

相關新聞

日經濟成長 催動日銀升息、日圓升值…學者預測夏季會調高利率

日本經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。這使得日本銀行（央行）能夠維持在逐步升息的道路上，消息也激勵日圓走...

鈾料吃緊 歐美核電業警訊

產業團體警告，隨著人工智慧（AI）興起和能源轉型推升核電需求，歐美電力業者恐面臨用於核反應爐的鈾料供應日益吃緊的風險。而...

不符個資法 南韓暫停下載DeepSeek

韓媒稱，大陸ＡＩ新創企業DeepSeek（深度求索）服務在南韓暫停下載服務。原因是未符合該國「個人資訊保護法」，但先前已...

印尼中產階級萎縮 企業不安

印尼中產階級持續萎縮，已衝擊銷售披薩和汽車等各式各樣產品的企業，讓這些當初看好這個全球人口第四多國家將掀起消費熱潮的業者...

泰國景氣 蒙上陰影

東南亞第二大經濟體泰國2024年的經濟成長不如預期，持續落後鄰國。展望今年，美國可能祭出關稅且國內需求疲軟，都使前景蒙上...

印尼訂新規 留住外匯收入

印尼政府推動一項計畫，規定出口天然資源的企業，須將外匯收入留在印尼國內至少一年，以支撐持續走弱的印尼盾匯率，並增加外匯存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。