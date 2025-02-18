南韓衝刺國家AI運算中心

南韓政府正規劃透過與民間合作，在今年取得合計1萬顆高效能圖形處理器（GPU），用於建立國家人工智慧（AI）運算中心，以趕上全球AI競賽的腳步。

截至2023年年底，南韓擁有近2,000顆GPU。GPU對AI發展至關重要，可提升AI訓練及推理能力，也在加速運算能力方面，帶來顯著優勢。而且GPU在大型AI基礎設施的全球競賽中扮演要角，美國星際之門（Stargate）計畫就是一例。

韓國前鋒報報導，南韓代理總統崔相穆17日召開AI運算基建特別委員會的第三次會議，並在會上宣布當局計劃加速打造AI基礎設施的步伐，並表示將額外添購8,000顆GPU，打造其第六台超級電腦。此舉也是為了盡早建立國家AI運算中心，目前規劃在2027年啟用。

崔相穆表示：「隨著爭奪AI產業主導地位的競爭愈演愈烈，已從企業之間的爭鬥，演變成國家之間的競賽，都在爭相打造創新的生態系。」「若政府和民間團結，成為一個團隊，並利用AI運算基礎設施，我們可以成為全球三大AI強權之一，正如同我們過去以寬頻網路在IT領域建立的地位。」

南韓科學技術情報通訊部的官員向路透透露，首爾當局尚未決定採購何種GPU產品，但預計投入的預算、GPU型號、以及參與的民間公司等細節，將在今年9月前敲定。

就今年而言，南韓政府已把年度的AI技術預算，提高了25%，編列1.8兆韓元要投入AI。此外，當局計劃推出跨部會的計畫，目標是加強國家的AI能力。科學技術情報通訊部表示，「政府意識到科技和市場迅速變化，並計劃透過這個專門委員會定期評估進度」。