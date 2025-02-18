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歐洲強化國防 帶旺軍工股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

隨著美國總統川普與俄國總統普亭積極推動迅速終結俄烏戰爭，擔憂被邊緣化的歐洲官員擬提出新的國防支出計畫，以強化對基輔當局的支持，帶動歐洲軍工股17日大漲。

法國總統馬克宏17日召集主要歐洲國家領袖舉行會議，討論歐洲的安全議題，激勵國防類股全面上揚；德國掛牌的萊茵金屬同日盤中大漲6%、貝宜系統於英國股市漲5%，達利斯在法股也漲3.8%。泛歐航太與國防指數也升抵至少1990年代以來的最高水準。

分析師表示，歐洲國家尋求在國防解決方案中的定位，這是當局提振軍事支出舉措的一環，激勵軍工類股上漲。德意志銀行策略師萊德說，歐洲地緣政治情勢「在過去幾日發生重大變化」，「或許當我們在未來回顧今日時，會將其視為歐洲提高國防支出的一大因素」。

他說，目前歐洲各國對提升國防支出的急迫感已顯著升高。自從川普上月重返白宮後，已施壓歐洲盟國，應將國防支出提高到超出北約規定的占國內生產毛額（GDP）2%目標，並以5%作為新目標，目前僅波蘭接近達標。

俄烏戰爭 國防 川普

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