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泰國景氣 蒙上陰影

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

東南亞第二大經濟體泰國2024年的經濟成長不如預期，持續落後鄰國。展望今年，美國可能祭出關稅且國內需求疲軟，都使前景蒙上陰影。

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）17日表示，去年全年經濟增長2.5％，雖較前年的2％高但仍低於市場預期；去年第4季國內生產毛額（GDP）年增3.2％，雖優於第3季的3％但也不如預期；季增率為0.4％，同樣也不如預期。

泰京銀行（Krungthai Bank）經濟學家查瑪大奈（Chamadanai Marknual）說：「經濟成長的動力可能放緩了」、「政府必須儘快實施新措施以支持各行各業，像汽車業和房地產業，以刺激經濟」。

該國經濟因為家庭債務與借款成本高昂，對製造業造成壓力，因此落後鄰國。此外，在當今的川普關稅政策與美中敵對下，泰國對美貿易存在巨大順差，去年達到354億美元，可能成為川普鎖定開徵關稅的箭靶，加上廉價的中國製產品不斷湧進，當地製造業根本難以競爭因而受創甚深，泰國經濟顯得非常脆弱，復甦遲緩無力，預估今年GDP成長率2.3%-3.3%，跟今年相去不遠。

川普 泰國

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