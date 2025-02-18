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印尼訂新規 留住外匯收入

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

印尼政府推動一項計畫，規定出口天然資源的企業，須將外匯收入留在印尼國內至少一年，以支撐持續走弱的印尼盾匯率，並增加外匯存底。

彭博資訊報導，印尼總統普拉伯沃17日簽署一項新規，要求涉及天然資源出口的企業，須將所有出口收入，留在印尼國內至少一年，這項規定將在3月生效。適用產業涵蓋採礦、種植、林業及漁業，但石油及天然氣得到豁免。原先的規定只要求企業將30%的收入留在國內至少三個月。

普拉伯沃表示，企業可以將收入用來支付股息、稅金、租金，或用於採購原物料及資本財等。他也說，「自然資源帶來的收入，必須讓我們的國家及人民受益，包含帶來經濟發展、增加國內貨幣流通與外匯存底，以及支撐匯率。」去年印尼天然資源出口金額達1,660億美元，占該國出口總額63%。

印尼盾過去三個月淪為亞洲表現末段班的貨幣，引發央行出手干預匯市。

印尼 外匯 普拉伯沃

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