印尼中產階級萎縮 企業不安

印尼中產階級持續萎縮，已衝擊銷售披薩和汽車等各式各樣產品的企業，讓這些當初看好這個全球人口第四多國家將掀起消費熱潮的業者窘迫不安。

英國金融時報（FT）報導，必勝客（Pizza Hut）印尼加盟商已決定關閉20家店並精簡人力。一個汽車製造商協會也指出，印尼購買力下降，是去年汽車銷售下滑14%的原因。

必勝客印尼加盟店營運商Sarimelati Kencana執行長盧基托（Boy Lukito）說：「我們已察覺印尼消費者花錢型態改變，中產階級謹慎消費成為普遍現象。」

印尼把中產階級定義為每月花費200萬至990萬印尼盾（122至605美元）的族群，這個階級人口已從2018年約6,000萬人的高點，降至2024年3月的4,790萬人，也就是六年減少20%。這不僅威脅印尼經濟成長計畫，對蘋果等潛在投資人而言也是警訊。

經濟學家把印尼中產階級萎縮歸咎於好幾個因素，分別是缺乏正式就業機會和收入較高產業投資短缺，以及過度依賴工作待遇不佳的大宗商品產業。

向來擔綱印尼經濟支柱的中產階級人口減少，可能扼殺總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）提高全年國內生產毛額（GDP）成長率的遠大計畫，並導致印尼亟需的外國投資姍姍來遲。

普拉伯沃打算把印尼全年GDP成長率，在未來五年從目前的5%提高至8%。

印尼前財政部長、目前擔任政府經濟顧問的巴斯利（Chatib Basri）認為，中產階級持續萎縮的解決方案是創造正式就業機會，而非單純推出福利措施。巴斯利說：「這是吸引外國直接投資很重要的原因，我們必須提高生產力及競爭力、刪減繁文縟節、改善投資環境和持續興建基礎設施，外國直接投資也要聚焦於出口導向產業。」