近來表現最佳的「川普交易」是它

市場對川普貿易戰及其對全球經濟成長衝擊的擔憂，近來推升金價迭創新高，使黃金成為上月美國總統就職以來表現最亮眼的「川普交易」。

英國金融時報（FT）報導，金價今年以來周周上漲，國際現貨金價11日更攀抵每英兩2,942.70美元的歷史新高。金價自上月20日美國總統就職典禮前至今已上漲 d近7%。瑞銀（UBS）和花旗集團上周已相繼調高黃金目標價至每英兩3,000美元。

相較下，標普500指數同期漲幅不到2%。而其他受歡迎的「川普交易」如強勢美元、美債殖利率和比特幣，均不升反跌。美元兌一籃子貨幣自川普就職以來猛貶，今年來累計下跌2.4%；上月升破4.8%的美國十年期公債殖利率，目前也回跌至4.48%。

近月來紐約黃金庫存日增也推升了金價漲勢。由於擔心川普政府的將貴金屬納入關稅範圍，交易商和銀行趕著將黃金從全球最大實體黃金交易中心倫敦移至美國，紐約庫存自去年美國總統大選以來已增加116%。

分析師表示，全球貿易戰勢將抑制經濟成長、助長通膨，這兩個因素通常有利黃金漲勢。MKS Pamp分析師、煉金業者希爾絲說，「黃金是個『川普交易』」，「重大關稅消息和黃金價格彼此呈現正相關」。

巴里克黃金公司（Barrick Gold）執行長布里斯托則說，「市場很明白地表示，這個世界只有一個準備貨幣，也就是政治人物無法印製的黃金」。