科技與石油巨頭攜手 借助衛星與AI提升碳市場公信

科技業巨頭亞馬遜（Amazon）、和微軟（Microsoft）將攜手埃克森美孚（ExxonMobil），引進衛星科技和AI提升自願性碳市場（VCM）公信力。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，自願性碳市場屢傳碳權交易因過度誇大環保效益，或無法減少既有碳排而受到批評。

為消除相關疑慮，亞馬遜、微軟及埃克森美孚等企業計劃引入更嚴謹的標準、運用衛星科技和人工智慧（AI）驗證系統等先進監測工具，並提升碳信用額度供應鏈的透明度。

計畫的核心是成立一個由17人組成的獨立小組，負責改善碳權認證流程，並確保相關計畫、專案產出的碳抵換額度，能真正抵減碳排。

這個小組將隸屬於華府智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）的自願性碳市場工作小組（VCM Task Force），探討可能的改革措施，包括建立類似美國環保署「能源之星」（Energy Star）認證系統，目前暫定名稱為碳之星（Carbon Star）。

除亞馬遜、埃克森美孚和微軟，專案小組成員還將納入林業產品龍頭Weyerhaeuser、環保團體、原住民團體，和從事碳抵換專案開發的業者。

這些專家將共同推動更嚴格的驗證標準，確保自願性碳市場成為企業實現永續承諾的可靠工具。