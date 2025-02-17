上季財報不理想 泰達電股價盤中崩跌近30%
台達電泰國子公司泰達電股價在17日盤中暴跌近30%，市值蒸發約4,200億泰銖（124億美元），受累於該公司上周五（14日）盤後發布的財報不盡理想。
儘管泰達電2024年全年營收增加12%，但淨利僅增加2.8%，遠不及2023年的20%。電動車需求疲弱，導致泰達電上季獲利比去年同期銳減78%。
泰達電主管17日上午在法說會上向分析師表示，要達成今年原定的10–15%營收成長目標，有其難度。儘管人工智慧（AI）的業務有望成長，但不足以抵銷電動車業務展望持平所帶來的衝擊。電動車在2024年，對泰達電營收占比的貢獻達27.2%。
隨著泰國的電動車需求滑落，支撐泰達電股價的利多轉向資料中心的電力與冷卻需求。然而，中國大陸人工智慧新創DeepSeek的崛起，挑戰美國的ChatGPT與Gemini，導致輝達等全球供應商自1月底來股價大跌。年初迄今，泰達電市值已蒸發逾9,000億泰銖。
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