快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

南韓政府：今年將採購1萬顆GPU 加速建置國家AI運算中心

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
南韓政府正規畫與民間合作，在今年內添購1萬顆高效能圖形處理器（GPU），以用於建立國家人工智慧（AI）運算中心。路透
南韓政府正規畫與民間合作，在今年內添購1萬顆高效能圖形處理器（GPU），以用於建立國家人工智慧（AI）運算中心。路透

南韓政府正規劃與民間合作，在今年內添購1萬顆高效能圖形處理器（GPU），以用於建立國家人工智慧（AI）運算中心。

韓聯社報導，南韓代理總統崔相穆17日表示，政府計劃在今年內取得1萬顆高效能GPU，以加速建置國家AI運算中心的進度。採購型號包含輝達的H100及H200。

截至2023年年底，南韓擁有近2,000顆GPU。GPU在大型AI基礎設施的全球競賽中扮演要角，美國星際之門（Stargate）計畫就是一例。

崔相穆將南韓定位為全球前三大AI中心，並說：「我們計劃以公私協力方式，確保在今年內取得1萬單位的高效能GPU，以盡早建立國家AI運算中心。」

GPU對AI發展至關重要，可提升AI訓練及推理能力，也在加速運算能力方面，帶來顯著優勢。

南韓 崔相穆 美國

延伸閱讀

AI 自駕車催速 輝達衝刺相關領域

川普關稅戰 日、韓尋求豁免

大陸雲端廠商迎新一波成長

小摩看代工 按讚五台廠

相關新聞

南韓政府：今年將採購1萬顆GPU 加速建置國家AI運算中心

南韓政府正規劃與民間合作，在今年內添購1萬顆高效能圖形處理器（GPU），以用於建立國家人工智慧（AI）運算中心。

上季財報不理想 泰達電股價盤中崩跌近30%

台達電泰國子公司泰達電股價在17日盤中暴跌近30%，市值蒸發約4,200億泰銖（124億美元），受累於該公司上周五（14...

DeepSeek在南韓暫停下載 韓媒：未符個資保護規定

韓媒稱，大陸AI新創企業DeepSeek（深度求索）服務在南韓暫停下載服務。原因是未符合該國《個人資訊保護法》，但先前已...

日本經濟成長優於預期 日股收漲

日本經濟在去年10月至12月季度年增2.8%，增幅優於市場預期，顯示出口和消費皆穩定成長，日股今天收漲

澳洲抑房價 2年內禁外國人買二手屋 包括外勞、國際生

澳洲政府16日宣布從4月1日起的兩年內，禁止外國投資人購買二手中古屋，盼能減緩房價飆漲、並提振執政黨工黨在今年大選的選情...

微信「搜一搜」功能 接入DeepSeek

中國新創公司DeepSeek開發的AI模型轟動全球，中國企業紛紛接入應用，最新一個實例是，中國最大通訊軟體微信的「搜一搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。