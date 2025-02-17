南韓政府：今年將採購1萬顆GPU 加速建置國家AI運算中心

南韓政府正規劃與民間合作，在今年內添購1萬顆高效能圖形處理器（GPU），以用於建立國家人工智慧（AI）運算中心。

韓聯社報導，南韓代理總統崔相穆17日表示，政府計劃在今年內取得1萬顆高效能GPU，以加速建置國家AI運算中心的進度。採購型號包含輝達的H100及H200。

截至2023年年底，南韓擁有近2,000顆GPU。GPU在大型AI基礎設施的全球競賽中扮演要角，美國星際之門（Stargate）計畫就是一例。

崔相穆將南韓定位為全球前三大AI中心，並說：「我們計劃以公私協力方式，確保在今年內取得1萬單位的高效能GPU，以盡早建立國家AI運算中心。」

GPU對AI發展至關重要，可提升AI訓練及推理能力，也在加速運算能力方面，帶來顯著優勢。