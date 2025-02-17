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DeepSeek在南韓暫停下載 韓媒：未符個資保護規定

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
南韓自15日下午6時起暫停DeepSeek下載服務，但先前已下載的使用者可繼續使用。路透資料照
南韓自15日下午6時起暫停DeepSeek下載服務，但先前已下載的使用者可繼續使用。路透資料照

韓媒稱，大陸AI新創企業DeepSeek（深度求索）服務在南韓暫停下載服務。原因是未符合該國《個人資訊保護法》，但先前已下載的用戶可繼續使用。

韓聯社17日報導，南韓個人資訊保護委員會當天表示，15日下午6時起，DeepSeek應用在南韓的服務暫停，待其根據該國《個人資訊保護法》進行完善後，再將重啟服務。因此，在南韓所有應用商店內均無法下載DeepSeek App。但先前已下載的用戶可以繼續使用，不過使用時須注意個人資訊安全。

該報導指，DeepSeek對用戶個資處理方式引發爭議，個人資訊保護委員會1月31日向DeepSeek總部發送調查函，對其在研發和提供服務的過程中蒐集、處理數據的方式提出質疑，包括用戶個資處理負責部門、蒐集項目和目的、資訊使用和保存方式，以及資訊是否共用等。

該委員會表示，DeepSeek方面14日回函，承認在推出全球版服務的過程中，對南韓相關法律的考慮不夠周到，並表明將積極配合委員會的相關措施。

大陸駐南韓大使戴兵13日在社交平台X發文談及DeepSeek時表示，要打造非歧視的AI發展環境。戴兵還稱，作為人工智能全球治理的積極倡導者和踐行者，中國將繼續同包括韓國在內的國際社會一道，順應國際社會普遍期待，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智能發展環境，讓人工智能紅利，惠及所有國家和人民。

目前義大利、美國海軍以及德州的公務部門；澳洲的政府設備、部份大專院校均禁止使用DeepSeek。行政院長卓榮泰日前也表態，稱基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。

DeepSeek 個資 南韓

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