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美股美債今天休市一天 因為要慶祝他生日

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國主要股市與債市17日休市一天。路透
美國主要股市與債市17日休市一天。路透

美國主要股市與債市今天（17日）休市一天，以紀念美國國父華盛頓（George Washington）的生日，這一天通常被稱為「總統日」。

紐約證交所、那斯達克交易所今天將不會開市交易，美國債券交易也將因聯邦假日而暫停。

美國多數學校、銀行、政府機構今天也將關閉一天。

美國的總統日聯邦假期落在每年2月的第三個星期一。不過，華盛頓的實際生日是在1732年2月22日。

美股下一個休市日是4月18日，以紀念耶穌受難日。

生日 美國 華盛頓

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