轉虧為盈 日本晶片製造商鎧俠股價狂飆19% 創IPO以來單日最大漲幅

日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）股價飆漲19%，是去年12月IPO以來單日最大漲幅，因為這家晶片製造商說，在截至去年12月的九個月間，營業利益轉正，去年同期還處於虧損狀態。

該公司上周五盤後公布，前九個月的營業利益是4,150億日圓（約27億美元），表現遠優於一年前的虧損2,970億日圓。全年營業利益預估會在4,316億到4,536億日圓日圓之間。鎧俠表示看到今年下半年智慧手機和個人電腦的需求復甦。

投資人對該股的需求看起來很穩固，盤中最高漲至2,245日圓，比起IPO價格1,455日圓足足高出54%。