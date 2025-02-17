美智庫：賴清德2024上任後共機擾台創新高 達3075架次
美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）14日指出，賴清德總統去年5月上任後，中國大陸顯著增加對台灣周邊的軍事活動。
CSIS指出，去年中共軍機進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數創下新高，達到3075架次，相較2023年增加81%。
CSIS分析，這個顯著增長適逢賴清德在2024年5月20日就任總統。在賴清德發表就職演說和10月國慶演說之後，中國在台灣周圍進行了大規模的軍事和執法演習，包含5月20當天發動的「聯合利劍-2024A」，和10月14日的「聯合利劍-2024B」。
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