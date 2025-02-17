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南韓開亞洲第一槍！APP商店即日下架DeepSeek
中國大陸人工智慧（AI）新創「深度求索」（DeepSeek）以低成本、高效能模型震撼矽谷，不過卻存在過度蒐集用戶數據的疑慮。對此，南韓個人情報保護委員會17日宣布，暫時全面停止新用戶下載DeepSeek。
個人情報保護委員會17日表示：「DeepSeek在南韓的服務自15日晚間6時起暫時全面中斷。在依照《個人情報保護法》所規定的改善、修正政策工作完成後，才會恢復服務。」
南韓NEWS1報導，DeepSeek於1月底在南韓上架後，委員會就已發函詢問其個資保護政策相關詳細資料。對此，DeepSeek在2月10日指定在南韓的代理人，14日坦承上架過程確實疏於考量南韓《個人情報保護法》，表示將會積極配合委員會改善。
南韓個人情報保護委員會也表示，執行改善措施時需要一定時間，因此決定暫時停止DeepSeek在南韓國內應用程式市場的銷售與下載。
委員會指出，已下載用戶不受影響，但新用戶無法下載，且委員會建議民眾謹慎使用，避免提供敏感的個資與相關資訊。
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