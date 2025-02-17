捶心肝！大賣空貝瑞在阿里巴巴狂飆60%前出手減碼

DeepSeek在AI領域的突破帶動陸港股大漲，市值過去一個月大增1.3兆美元，然而，「大賣空」電影原型人物、以放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞（Michael Burry）卻在起漲前，減碼手上的京東與阿里巴巴持股。

根據上周五提交給監管機構的13F文件，貝瑞的投資公司Scion資產管理公司去年第4季將京東股票大舉減碼40%，剩下30萬股，另將阿里巴巴減碼25%。不過，京東、阿里巴巴以及百度仍然是Scion的重倉股。

中國大陸股市去年年底走勢震盪，政府在9月底推出的刺激措施帶動股市瘋狂漲勢持續至10月初，但在隨後幾個月裡，受財政刺激規模令人失望、經濟前景疲軟以及房地產危機影響，上漲動能逐漸消失。阿里巴巴在美國上市的股票於第4季下跌20%，京東下跌13%。

阿里巴巴在香港上市的股票上周五大漲6.3%，自1月13日以來累計飆漲近60%。在中國大陸新創公司DeepSeek的AI模型帶動下，陸港股近來強漲，香港一項科技指數本月稍早進入牛市。中國國家主席習近平本周預料將在一場座談會見阿里巴巴創辦人馬雲以及DeepSeek創辦人梁文鋒。

貝瑞的Scion上季並未減碼所有手上的中概股。該公司上季建倉阿里巴巴同業、購物平台拼多多的股票，持有7.5萬股。此外，Scion維持對百度的持股。

在眾多避險基金投資人中，貝瑞市少數知名的陸股大多頭，和另一位避險大亨泰珀（David Tepper）立場相似。貝瑞的Scion資產管理，去年第1季增持阿里巴巴、京東，並建立百度少量部位，在第2季，貝瑞加碼阿里巴巴與百度，並減碼京東，到了第3季，則全面加碼這三項持股，當時阿里巴巴、京東和百度占Scion整體資產組合65%的比重。

泰珀（David Tepper）上季大幅增持與中國大陸相關的股票和ETF，包括對京東持股加碼43%，另外將阿里巴巴的持股加碼18%。阿里巴巴仍是該避險基金的最大持股，占其64億美元投資組合的約16%。