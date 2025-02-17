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特斯拉的新對手是Meta：人形機器人指日可待 但股價恐現波折

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉研發人形機器人，傳出競爭對手包括財力雄厚的大公司Meta Platforms和蘋果 。路透
特斯拉研發人形機器人，傳出競爭對手包括財力雄厚的大公司Meta Platforms和蘋果 。路透

特斯拉的多頭一直看好這家公司不僅是電動車製造商，還有包括人形機器人在內的AI業務，但它的競爭對手愈來愈多，除Meta Platforms傳出正砸重金研發人形機器人外，蘋果據說也加入競爭。參與者眾，投資人可以想見人形機器人業務指日可待，但這也意味特斯拉股價恐怕不會一帆風順。

特斯拉執行長馬斯克上月在消費電子展（CES）演講表示：「我認為，即使不是每個人，大部分人可能都盼望擁有個人專屬數位助理C-3PO或R2-D2。」他指的是電影《星際大戰》裡的兩名機器人。他預言，「人形機器人可能成為有史以來最了不起的產品」。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也同意。他在CES說，「機器人時代」即將來臨，包括自動駕駛與人形機器人在內的機器人技術，可能成為 「全球有史以來規模最大科技產業」。

Meta和蘋果兩家資本雄厚的大公司加入競爭，特斯拉股東可能感到緊張，因為這鐵定影響風險和回報。然而，特斯拉和其他公司也可能因此很快迎來大量的機器人業務。

根據馬斯克，特斯拉計劃今年生產數千台機器人，2026年增至10倍，2027年再增至10倍，也就是說，後年的機器人產量大約是500,000台。以馬斯克訂定的目標、每台20,000美元計算，這是價值100億美元的大生意。

機器人技術曝光讓特斯拉多頭聲勢壓過空頭。但空頭仍嫌該公司估值太高。特斯拉的股價約為2025年預估獲利的120倍，遠高於Meta的近30倍，蘋果和輝達的約32倍。

這些數字都遠高於汽車類股。福特汽車和通用汽車的股價分別是2025年預估獲利的約7倍和4倍。

現代汽車旗下有機器人製造商波士頓動力（Boston Dynamics），股價也只是2025年預估獲利的4倍。投資人對於機器人的重視程度，似乎不如機器人加上AI。

Meta Platforms和蘋果兩家公司沒有立即回應置評要求。

投資人 特斯拉 馬斯克

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