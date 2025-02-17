快訊

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽 斷20年參賽紀錄

不必被標為中國籍！日法務省5月起改日本戶籍欄 可登記為「台灣」

金秀賢生日竟成金賽綸忌日！恐怖巧合 網驚：毛骨悚然

日本上季經濟成長2.8% 日銀有升息空間 日圓轉升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本上季經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。圖為日本街頭。路透
日本上季經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。圖為日本街頭。路透

日本經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。這使得日銀（央行）能夠維持在逐步升息的道路上，消息也激勵日圓走升。

日本內閣府周一公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）年化後較前季成長2.8%，遠超過分析師預期的1.1%增幅，也高於前一季經修正後的1.7%成長率。

周一的數據顯示日本經濟繼續穩定成長，大致符合央行的預測。去年第4季經濟擴張可能會讓日銀有信心繼續撤回超寬鬆政策並邁向逐步升息。

GDP數據將在3月進行修正，距離日銀下一次決策會議還有大約一周時間。經濟學家目前預期，日銀將等到夏季才會再次升息。

日圓匯率盤中升值0.22%，報151.97日圓兌1美元。

上季民間消費和淨出口數字都優於預期，企業投資則稍微落後預估。

在消費者對持久通膨感到日益挫折之際，民間支出再度小幅成長。日本首相石破茂尋求以一系列價格舒緩措施做為經濟刺激計畫方案中的一環，來解決通膨增速高於薪資增速帶來的問題。

隨著石破茂的少數政府正與規模較小的在野黨協商，遊說推動在4月開始的年度預算計畫中，納入較高的所得稅免稅額與免除中學學費，預料日本政府將推出更多能爭取更多選民的措施。

另一方面，能源價格下滑，帶動上季進口額降低，淨出口也帶動經濟成長。出口數字回升，部分得歸功於外國觀光客的強勁支出，這些支出被劃分為服務出口。

不過，日本貿易展望的不確定性日增，因美國總統川普威脅對貿易合作夥伴徵收關稅。日本政府試圖判斷川普對等關稅措施的內容，同時尋求讓日本排除在新的鋼鋁關稅之外。

日本經濟 石破茂 通膨

延伸閱讀

川普喊救美國晶片…台積電能併英特爾？財經專家：萬萬不可

才見完川普…日相石破茂最快5月訪陸 盼改善日中關係

物價漲日圓貶 日相石破茂：堅持強化防衛能力

石破茂送川普金色武士頭盔裝飾品 業者訂單爆滿排到明年

相關新聞

iPhone SE4會改名為16E？庫克推文透露重新命名的端倪

蘋果公司的第四代iPhone SE預料在2月19日推出，先前已有傳聞指出這款新機可能會更名為「 iPhone 16E」，...

美國經濟面臨三大衝擊

美國東岸與中西部將陷入酷寒天候，同時美國總統川普幾乎每天都有新的加徵關稅訊息，正衝擊企業信心，並為股市帶來寒意，政府效率...

日押注超薄太陽能板

日本正押注15億美元，期望下一代的超輕薄可撓式太陽能面板技術能夠取得突破，補貼這項科技商業化，期能打破中國大陸在再生能源...

馬斯克新聊天機器人 出擊

億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱這將會是「地表最聰明的A...

蘋果頭戴裝置添新功能

蘋果正計劃將頭戴式裝置Vision Pro引進人工智慧（AI）功能，並新增空間內容應用程式（App），期能提振這款產品的...

拚銷量！Apple Vision Pro傳將引進AI功能 新增空間內容應用程式

蘋果正計劃將頭戴式裝置Vision Pro引進人工智慧（AI）功能，並新增空間內容應用程式（App），期能提振這款產品的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。