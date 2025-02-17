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iPhone SE4 會改名為 16E？庫克推文透露重新命名的端倪

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果預定在2月19日推出第四代iPhone SE。路透
蘋果預定在2月19日推出第四代iPhone SE。路透

蘋果公司的第四代iPhone SE預料在2月19日推出，先前已有傳聞指出這款新機可能會更名為「 iPhone 16E」，儘管不少人質疑其真實性，但有跡象顯示，有關於代iPhone SE 4將改名的消息有可能是真的。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果執行長庫克上周在社群平台X上發出貼文宣布，蘋果將發表「家族的最新成員」，這顯然是暗示iPhone SE將有新的產品名稱，會以系列產品的新成員身分進行行銷。葛曼說，由於大幅改版了iPhone SE，因此更新命名是完全合理的。

平價機款iPhone SE推出已經九年，迄今和iPhone SE 4有關的傳言都指向這款手機有望迎來重大改版，包括採用蘋果AI平台技術Apple Intelligence，這代表手機本身必須搭載速度夠快的處理器和足夠的RAM。另有謠言稱iPhone SE 4將有「動態島」功能，但也有相反的說法。

整體而言，預期iPhone SE 4在外觀上將與2022年的iPhone 14相似。 不過，也有傳言指出iPhone SE 4將配備一個動作按鈕（Action button），這款客製化按鈕已被引入iPhone 15 Pro ，接下來可望被加入整個iPhone 16系列的手機。

如果這一切都正確，iPhone SE 4將會比以往看起來更接近目前最新版本的iPhone系列。由於SE的賣點向來是售價較低，若蘋果在新款中還能提供上述謠傳的新功能，那麼Phone SE 4勢必大受歡迎。

iPhone SE 4是否與前幾代有明顯的不同，足以值得重新命名，仍有待商榷。另一個問題則是如果它更名為iPhone 16E，是否代表接下來就會進入每年更新的周期，並在隔一年後推出 iPhone 17E？不過到目前為止，還沒有傳言顯示出iPhone 17系列將推出類似iPhone SE的機型。

人質 售價 社群

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