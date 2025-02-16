烏克蘭恐有1/4國土遭地雷汙染 排雷組織：解決前談稀土換美援無意義

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一輛無人地面布雷車上月13日在烏克蘭東北部哈爾科夫州埋設反戰車地雷。路透
一輛無人地面布雷車上月13日在烏克蘭東北部哈爾科夫州埋設反戰車地雷。路透

烏克蘭估計約有四分之一的國土被地雷汙染。英國BBC報導，總部在英國的地雷清除慈善組織Halo Trust負責人柯萬（James Cowan）警告，除非烏克蘭未爆地雷的問題解決，否則談論美國取得烏克蘭豐富礦產資源就沒有意義。

柯萬在慕尼黑安全會議場邊告訴BBC：「烏克蘭的問題非常嚴重。烏克蘭估計約有15萬6000平方公里國土遭地雷和其他爆裂物汙染。這些地雷被埋設在歐洲最肥沃的農田，重創烏克蘭經濟。」

據稱烏克蘭政府已草擬一份協議，讓美國獲取烏克蘭的稀土礦產。但烏克蘭總統澤倫斯基拒簽，稱烏國與美國的礦產協議「尚未準備好，無法保護我們的利益」。

不過，柯萬說：「關於美烏可能達成協議允許美國開採烏國稀土礦產，除非受影響地區先完成排雷，才能實現。」

烏克蘭 稀土 美國

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