3年「微退休」30次！瘋起微退休的Z世代 薪資最低壓力最大

摘要 1.相較於等到退休後才環遊世界，越來越多年輕員工選擇「微退休」，在工作間留下時間出國旅遊、探索個人志趣。 2.「微退休」可能引起債務危機，也會造成職場人力真空。所幸「退休者大回流」正在發生。但退休者的回流，能補足Z世代微退休造成的人力缺口嗎？

你曾經想過要放下手邊工作，環遊世界嗎？

美國Z世代正掀起「微退休」風潮，不再等到退休時才圓夢，而是在工作間按下暫停鍵，為自己留下時間。

這樣的想法，其實和工作、生活面對的困境加劇有關。民調機構蓋洛普（Gallup）去年底發布調查顯示，只有5成受訪者認為自己生活良好，是同一份調查2009年以來新低。

Z世代最年輕，壓力也最大

《財星》（Fortune）分析，員工幸福感自2020年疫情爆發後開始下滑，幾年過去，無力感依然存在，職場評論平台Glassdoor的評論區2024年「倦怠」一詞的提及次數更創下新高。在這種變動時期進入職場的Z世代，通常還是辦公室內薪資最低的一群，使他們被醫療保險集團信諾（Cigna）定義為「最壓力山大的世代」。

這使他們更重視心理健康、個人成就、有意義的體驗，而不會只專注在職涯長期發展和晉升，加上社群媒體放大他們及時行樂的慾望，使他們更想趁著年輕、身體狀況仍允許時探索世界、發展興趣。

特別是疫情以來遠距工作的崛起，對想旅遊卻又不想影響收入的人而言，可透過兼職、專案型工作，繼續維持生計。

像是21歲的珂比（Lauren Kirby），在托兒所工作。18歲踏入職場至今3年，她已經「微退休」30次，前往30個不同國家旅行。「這讓我從害羞、內向的青少女，轉變成自信、堅定的女性，」她告訴《紐約郵報》（New York Post）。

退休者也在重回職場，Z世代真能微退休？

但《福斯新聞》（Fox News）專欄作家詹金（Ted Jenkin）不禁問道，美國信用卡債務達1兆2千億美元，平均每個人身上還背著超過6000美元的卡債，Z世代真的能做到「微退休」嗎？

他進一步分析，「微退休」可能讓年輕人在求職時，被雇主認為多次離職，產生負面印象，也可能因為參與奢華旅行而陷入債務危機。

另一個問題，則是人力空缺。Z世代人數已在去年首次超過嬰兒潮世代，如今已是美國職場主力，若他們紛紛「微退休」，必然帶來人力短缺。

所幸「退休者大回流」正在發生，《富比世》指出，2025年有13％退休人士計劃重返職場，順勢填補人力空缺。

退休者重返職場的主要原因，就是經濟安全。希望能緩解不斷上漲的生活成本、非醫療債務所造成的財務壓力，還可維持社交、重新找到人生目標。

因此，對企業而言，打造適合嬰兒潮、Z世代共存的職場至關重要。軟體公司IRIS Software美國人資主管蜜爾佛德（Shanna Milford）建議，企業應提供適當職業培訓、避免年齡歧視，為年長員工進行科技賦能，既可提升職場包容程度，也會讓退休人士發揮更大戰力。至於Z世代，則應調整舊有規範，使他們在組織內更能發揮潛能。

如此一來，不管是「微退休」的Z世代，或是希望重返職場的退休者，都能根據自身的經歷與價值觀，選擇適合自己的職涯發展方向。

資料來源：Forbes、Fox News、AOL、NY post

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《原文3年「微退休」30次，瘋起微退休的Z世代，壓力有多大？》