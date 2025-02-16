仿效川普「對等」貿易政策 歐盟擬禁部分糧食進口…恐提高貿易緊張

歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政策，農產品若使用在歐盟遭禁的農藥，可能無法進口，據悉美國黃豆等為初期鎖定目標，恐會提高貿易緊張。

英國金融時報（FT）報導，三名官員透露，歐盟執委會本周將同意探討加強進口限制，此舉會讓歐盟與貿易夥伴的緊張升溫。初期目標可能包括黃豆等美國農產品，這些作物使用歐盟地區禁用的農藥。

歐盟衛生執委沃海爾（Olivér Várhelyi）上月受訪時表示，歐洲議會、會員國、農人皆清楚傳遞出訊息， 歐盟禁用品應在此區遭禁，就算進口產品也一樣。進口食品若使用含致癌物、誘變劑、內分泌干擾物的農藥，不應獲准進口至歐盟；要是科學證實不安全，就不該進口。

其中之一是巴拉刈（paraquat），這種除草劑在歐盟遭禁，但美國黃豆等農產品仍使用巴拉刈。

川普13日批評歐盟等阻擋美國產品的國家，威脅這些國家若不改變措施，將開徵關稅。

歐盟執委會長期反對法國等會員國呼籲的對等待遇，強調這麼做違反世貿組織（WTO）規定。WTO要求，只能基於科學原因實施限制，而且不得歧視進口產品。儘管歐盟衛生機關認定，部分農藥少量攝取，不致危害健康，但許多農藥因傷害動植物，仍在此區遭禁。

這個歐盟方案包括在執委漢森（Christophe Hansen）起草的農業願景藍圖之內。知情官員說，該文件提到須遵守國際規則，「我們只討論最危險的農藥，決定前並將進行衝擊評估，以保護競爭力」，「歐盟需要咖啡、芒果、酪梨」。

茶葉和咖啡最常被驗出遭禁的農藥殘留，包含38%的茶葉樣品、23%咖啡。茶葉生產大國印度與中國大陸，分別有近25%、17%茶葉，含有遭禁的農藥殘留。

另一方面，歐盟執委會未來的貿易協定，也將提高動物福利的標準。歐盟對母雞和小牛的飼養空間、環境清潔程度等，都有相關規定，將推升農人成本。