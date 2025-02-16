號稱地球上最聰明AI！馬斯克：18日推出全新聊天機器人Grok 3

彭博資訊報導，億萬富豪兼科技巨頭馬斯克15日宣布，旗下的人工智慧公司xAI即將推出最新一代AI聊天機器人Grok 3，並且號稱是「地球上最聰明的AI」，預計太平洋標準時間17日晚上8時（台灣時間18日中午12時）正式亮相演示。

馬斯克本周稍早就曾透露，Grok 3已進入開發的最終階段，並預計會在一至兩周內發布。如今，確切的發布時間終於揭曉，標誌xAI在人工智慧領域邁出重要一步。

馬斯克表示，該模型是基於合成資料進行訓練，並且能夠通過來回檢視數據反思自身犯的錯誤，以達到邏輯一致性。

目前正值各國急於推出更為先進且製作成本較低的AI聊天機器人，尤其中國新創深度求索（DeepSeek）以低成本推出高性能AI模型，幾乎媲美OpenAI的ChatGPT，震驚矽谷乃至國際社會。