傳台積電、美國博通分食英特爾 晶片設計和製造可能分家
華爾街日報報導，英特爾可能一分為二由台積電和博通吃下，由台積電負責製造業務，博通則主掌設計和行銷。
報導引述知情人士指出，博通一直在密切研究英特爾的晶片設計和行銷業務，並且已經和英特爾的顧問非正式討論出價事宜，但只有找到合作夥伴接受英特爾製造業務後，博通才可能正式出價。
不過，知情人士也警告，博通目前尚未正式向英特爾提出任何提案，並且博通有可能放棄這項交易。
另一方面，台積電也在研究是否全盤或部分接手英特爾晶片廠。知情人士透露，可能以投資者財團或其他結構的形式進行。
報導描述，博通和台積電尚未合作，迄今為止所有談判都處於初步階段，基本上是非正式的。
然而，這些潛在的交易在英特爾最近的困境之前是難以想像的，使得英特爾成為了被收購的目標。最終結果可能是英特爾解體。這家美國企業長年主導個人電腦和數據中心的CPU製造業務。
拆分英特爾將符合產業近十幾年來的專業分工趨勢，將晶片的製造與設計分開，而非一家企業同時兼顧兩者。
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