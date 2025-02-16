輝達大減安謀持股 加碼陸自駕新創

最新揭露的文件資料顯示，輝達上季大幅減持矽智財大廠安謀持股近百分之四十四，並全數出脫食物遞送機器人公司Serve Robotics、ＡＩ語音公司SoundHound AI的持股。同期間，輝達加碼投資中國大陸自駕新創公司文遠知行，持股增至一百七十萬股，消息一出，激勵文遠知行在紐約股市掛牌的ＡＤＲ（美國存託憑證）噴漲。

文遠知行ＡＤＲ股價十四日盤前漲幅一度超過百分之一百二十，一開盤更暴漲百分之一百四十，盤中觸發熔斷。收盤時幅漲縮小至百分之八十三點四六，報三十一點五美元。

輝達是文遠知行早期投資人，也是業務合作夥伴；文遠知行的自駕車使用輝達的先進ＧＰＵ（圖形處理器）和ＡＩ（人工智慧）軟體。

路透指出，投資人對於輝達的投資布局一直密切關注，這位ＡＩ晶片巨人投資哪家公司、自哪家公司撤資，都能夠影響相關公司的股價，也提供投資人一窺輝達的成長策略。

Triple D Trading交易員Dennis Dick就說：「輝達入股你的公司，就是投下十足的信任票。」

根據上周五公布的十三Ｆ文件，去年第四季，輝達減持安謀百分之四十三點八，持股降至一百一十萬股。Raymond James財富管理Sartorial Wealth資深投資組合經理人Shiraz Ahmed表示，輝達削減對安謀的投資可能讓有些人感到驚訝，不過，增加對文遠知行的投資，則符合它的長期ＡＩ策略。

安謀上周五股價下跌百分之三點二一。輝達不再投資的Serve Robotics和SoundHound AI收盤分別挫跌百分之三十九點五七和百分之二十八點一。