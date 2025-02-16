不懼關稅、通膨 美股牛氣沖天

美國股市上周擺脫連兩周頹勢，儘管通膨數據過熱，白宮關稅繼續磨刀霍霍，投資人似已不以為意，標普五百指數還一度突破歷史新高收盤價。接下來，投資人在貿易和通膨方面的疑慮若能進一步化解，美股或許有機會再創新猷。

美股上周五收盤變動不大，但一周下來，那斯達克綜合指數上漲百分之二點二，標普五百指數上漲百分之一點四，道瓊工業指數上漲百分之○點七。

標普五百指數周五一度突破一月二十三日的收盤新高，Meta上漲百分之一點一，已連續二十日上漲，這波漲幅高達百分之二十點五，川普就職以來每個交易日都上漲。

台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）周五開低走高，盤中一度下跌百分之二點二，彭博報導台積電考慮應川普政府的要求接手英特爾在美國晶圓廠，台積電ＡＤＲ轉而上漲，收漲逾百分之一。一周下來，台積電ＡＤＲ仍跌百分之一點一，費城半導體指數則上漲百分之三。

美國一月零售銷售額降幅甚於經濟學家所料，但Northlight資產管理公司投資長薩卡雷里表示，很多投資人對經濟數據似乎不太在意。他說：「可以明顯感受到現正處於多頭走勢。所有壞消息似乎都被忽略，而真正的好消息則備受歡迎。」

上周，川普宣布但並未立即實施新關稅措施，加上對俄烏戰爭可望談和，都激勵了股市。

美債連續五周上漲，創下二○二一年以來最長的連漲紀錄，十年期公債殖利率跌破百分之四點五。

今年年初以來，美股在狹幅區間波動。儘管政策變化頻繁，通膨疑慮揮之不去，企業獲利在健康的經濟環境下支持續成長，大體上抵銷了諸多疑慮。

目前，道瓊工業指數和標普五百指數距歷史新高都不到百分之一，那斯達克也只差百分之二。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德說，目前市場由周期性族群領漲，企業的獲利表現相當強勁，第四季財報表現亮眼。現在市場只需找到利多來推動股市走高。