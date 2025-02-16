股神砍花旗股 不賣蘋果了…加碼投資達美樂披薩

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季削減數檔金融股部位，但停止拋售蘋果股票。波克夏並揭露一筆酒精飲料生產商Constellation Brands股票的新投資，還加碼投資達美樂披薩（Domino's Pizza）。

根據美國股市14日收盤後公布的13-F申報文件，波克夏上季將花旗集團持股大砍四分之三，拋售4,060萬股，價值逾24億美元，使得這檔股票部位縮水至1,460萬股。波克夏上季也持續拋售美國銀行（BofA）股票，總計賣出1.175億股，部位規模減少15%，剩下6.8億股；Capital One及巴西金融科技銀行業者Nu Holdings股票部位同樣縮水。

投資巨擘上季持股變化

美銀不久前還是波克夏第二大普通股部位，如今落居第三，如果從去年7月算起，波克夏已拋售三分之一美銀股票。另外，波克夏上季也出清Ulta Beauty股票部位。

至於蘋果，波克夏上季並未連續第五季進行拋售，截至2024年底仍持有3億股蘋果股票，價值751億美元。蘋果仍是該公司最大股票部位，其次是美國運通（American Express）。

另一方面，監管申報文件也顯示，波克夏去年第4季買進562萬股Constellation股票，截至去年底這些股票價值12.4億美元。波克夏上季也加碼投資達美樂披薩及泳池設備業者Pool公司，其中達美樂披薩股票部位膨脹86%。

另一家避險基金巨擘橋水基金（Bridgewater Associates）上季買進特斯拉（Tesla），但拋售「美股七雄」其他股票，海納國際集團（Susquehanna）則降低伺服器製造商美超微投資水位。

以預測到次級房貸危機聞名的「大賣空」投資人貝瑞（Michael Burry），旗下避險基金Scion資產管理也在14日提交申報文件。這份文件顯示，Scion上季拋售25%阿里巴巴股份，京東股票部位也縮水四成，價值降至1,040萬美元。

Scion上季建立730萬美元的中國大陸拚多多公司股票部位，持有的百度股票數量維持不變。而在中國大陸以外地區部分，Scion其中一筆新投資是美妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）。