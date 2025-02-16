Meta重金投資AI人形機器人 長線目標將扮產業要角

Meta公司傳出正讓旗下Reality Labs硬體事業成立新團隊，投入重金研發可協助實體作業的AI人形機器人，使相關領域競爭更趨白熱化。

彭博資訊引述知情人士報導，Meta計劃研發自家的人形機器人硬體，起初將聚焦家事機器人。由於目前人形機器人實用度不足，無法執行摺衣服、端水杯、把碗盤擺放在洗碗機等家務，若能改善這點，可望引發消費者興趣。

消息人士說，Meta更遠大的目標是研發機器人背後的AI技術、感知器與軟體，並交由其他企業製造與販售，也就是類似Google與高通在手機產業扮演的角色；前者提供作業系統，而後者提供晶片。

Meta已與中國大陸宇樹科技、加州Figure AI等機器人業者討論相關計畫。不過，Meta至少起初不打算製造Meta品牌的機器人，這可能直接與特斯拉的Optimus直接競爭，但未來可能考慮這麼做。

Meta的AI人形機器人新團隊將由惠頓領導，他將在率領約百人的工程師團隊，並向Meta技術長博斯沃思回報。惠頓本月稍早辭去通用汽車自駕部門Cruise的執行長一職，先前曾任職於遊戲業者Unity Software與亞馬遜。

博斯沃思表示：「我們在Reality Labs和AI所投資的核心技術，與研發機器人所需的進展相輔相成。」他說，Meta已在手部追蹤、低頻寬運算、全時開啟感知器上取得進展。

許多輝達和特斯拉等大公司以及新創企業，都急著投入人形機器人領域。特斯拉執行長馬斯克已表示，今年會開始限量生產人形機器人Optimus，最終將販售給消費者，售價預計約3萬美元。此外，Boston Dynamics已推出倉儲自動化產品。

另據路透報導，Figure AI可望透過C輪籌資募集15億美元，公司估值可望升抵395億美元，這輪籌資將由Parkway創投主導。Figure AI在去年一輪籌資募得6.75億美元，投資人包括OpenAI、輝達、微軟、與亞馬遜創辦人貝佐斯。

Figure AI的客戶包括德國豪華車廠BMW。該公司的創辦人與執行長艾德考克說，已退出與OpenAI的合作協議，原因是內部機器人技術已取得突破。